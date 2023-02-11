Могилевским лифтостроителям в Украине выставили счет более чем на $100 тысяч 1 11.02.2023, 21:27

Белорусский завод не расплатился за продукцию.

Украинское предприятие «Стальканат» обратилось в Хозяйственный суд Одесской области с иском к ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения». Об этом «МогилевОнлайн» стало известно из документа суда, опубликованного на портале Единого государственного реестра судебных решений Украины.

Истец требует взыскать с ответчика долг в размере 7,8 млн. росс. руб. (110,5 тыс. долл.). Суть иска не сообщается, но можно предположить, что «Стальканат», производящий, в том числе, и лифтовые канаты, поставил свою продукцию по договору ОАО «Могилевлифтмаш», а полного расчета не дождался.

Подготовительное заседание прошло 1 февраля, однако представители истца и ответчика в суд не явились. Судья, рассматривающий это дело, в их отсутствие принял решение закрыть подготовительное производство и назначил на 6 марта заседание для рассмотрения дела по существу.

Истцу предложено определение суда перевести на английский или белорусский язык, нотариально заверить перевод и «собственными силами» направить документ ответчику. Что будет сделать проблематично. На следующий день после полномасштабного вторжения РФ украинская почта прекратила сотрудничество с «Белпочтой».

Аналогичная ситуация сложилась и с внешнеэкономическими отношениями двух стран, которые фактически заморозились, в том числе и в банковской сфере. Так что даже если украинский суд удовлетворит иск «Стальканата», то на сегодняшний день весьма сомнительно найти юридический инструмент для исполнения решения на территории Беларуси.

К месту заметить, что Украина в одностороннем порядке расторгла большинство соглашений с Беларусью. В конце прошлого года власти приняли решение с 18 мая 2024 года прекратить членство Украины в Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. При этом было заявлено, что правовые отношения с Россией и Беларусью будут остановлены безотлагательно.

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