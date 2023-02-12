В Польше задержали мигрантов из Сирии, которые приехали в Беларусь из РФ 5 12.02.2023, 17:31

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За минувшие сутки 82 мигранта пытались проникнуть в Литву, Латвию и Польшу со стороны Беларуси.

50 попыток зафиксировано в Польше. Среди иностранцев — граждане Йемена, Ирака, Сирии и Афганистана.

Также на участке Липск были задержаны 7 сирийцев, которые заявили, что в начале февраля вылетели из своей страны в Россию, откуда в дальнейшем въехали в Беларусь, сообщает Погранслужба Польши.

На литовско-беларусской границе за сутки были задержаны 5 мигрантов, на латвийско-беларусской — 27, пишет Delfi.

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