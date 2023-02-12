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В «Москва-сити» загорелась строящаяся башня

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  • 12.02.2023, 18:37
  • 7,086
В «Москва-сити» загорелась строящаяся башня

Видеофакт.

В Москве на четвертом этаже строящегося здания, расположенного по адресу Пресненская набережная, дом 4, загорелись стройматериалы, информации о пострадавших нет, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.

Это территория комплекса «Москва-Сити». На место выехали пожарные, они ликвидируют возгорание площадью около 50 кв. м, уточнили в МЧС.

По словам источника агентства «Москва» в экстренных службах, загорелся утеплитель и стройматериалы в строящейся башне MoscowTower, пожару присвоен второй ранг сложности.

Телеканал «Москва 24» опубликовал видео с места происшествия.

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