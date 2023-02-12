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Кипр избрал президентом бывшего главу МИД

  • 12.02.2023, 21:37
Кипр избрал президентом бывшего главу МИД

Никос Христодулидес станет восьмым президентом средиземноморского государства.

Бывший глава министерства иностранных дел Кипра Никос Христодулидес станет новым президентом страны.

Об этом свидетельствует результат подсчета 100% голосов, сообщает Cyprus Mail.

Христодулидес получил 51,91% голосов, а его оппонент, карьерный дипломат Андреас Мавройяннис, который является бывшим главным переговорщиком на мирных переговорах с турками-киприотами и бывшим постоянным представителем Кипра в ООН - 48,09%.

Христодулидес станет восьмым президентом средиземноморского государства.

Он будет решать, как выйти из тупика в переговорах о воссоединении этнически расколотого острова, а также как бороться с нелегальной миграцией, трудовыми спорами и работать над восстановлением запятнанного коррупционными скандалами имиджа страны.

Кипр был разделен после турецкого вторжения в 1974 году.

Последний раунд мирных переговоров по воссоединению Кипра провалился в середине 2017 года. Христодулидес говорит, что хочет возобновить переговоры, но считает необходимым пересмотреть регуляторные рамки ООН, предложенные в 2017 году.

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