В Польшу прибыли арендованные у США беспилотники MQ-9A Reaper 13.02.2023, 3:34

Они будут вести разведку на восточной границе.

В Польшу в воскресенье прибыли разведывательные беспилотники MQ-9A Reape, которые будут вести разведку на восточной границе страны.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, в Польшу прибыли беспилотники MQ-9A Reaper класса MALE (Medium Altitude Long Endurance), арендованные у США в рамках неотложной оперативной потребности.

«Они будут служить в польских Воздушных силах, в частности, будут вести разведку на нашей восточной границе», - отметил Блащак в Twitter.

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