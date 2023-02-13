В Польшу прибыли арендованные у США беспилотники MQ-9A Reaper
- 13.02.2023, 3:34
Они будут вести разведку на восточной границе.
В Польшу в воскресенье прибыли разведывательные беспилотники MQ-9A Reape, которые будут вести разведку на восточной границе страны.
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
По его словам, в Польшу прибыли беспилотники MQ-9A Reaper класса MALE (Medium Altitude Long Endurance), арендованные у США в рамках неотложной оперативной потребности.
«Они будут служить в польских Воздушных силах, в частности, будут вести разведку на нашей восточной границе», - отметил Блащак в Twitter.