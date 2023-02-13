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Украинские военные ужесточили проезд в Бахмут

  • 13.02.2023, 5:09
Украинские военные ужесточили проезд в Бахмут

В город можно будет попасть только по спецпропускам.

С 13 февраля проезд в прифронтовый Бахмут будет закрыт, а в город можно будет попасть только по спецпропускам, передает apostrophe.ua.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал украинский боец, командир разведывательного отряда Роберт Бровди с позывным «Мадяр».

По его словам, ограничения будут касаться также журналистов и гражданских лиц.

«Мадяр» уверен, что запрет на въезд в Бамут важен, поскольку в прифронтовом городе пока неспокойная ситуация.

«Сейчас ситуация хоть и контролируемая, но быть уверенным за каждого гражданского нет возможности. С пониманием к этому отнеситесь. Военные и дальше будут подвозить помощь тем местным жителям, которые здесь остаются. Присутствие здесь гражданских, приехавших помочь, является лишним», - продолжил военнослужащий.

По словам командира разведывательного отряда, также существует угроза проникновения в город российских ДРГ, а враг не отказался от планов полностью окружить населенный пункт.

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