В Сети появилось еще одно видео казни экс-«вагнеровца» кувалдой 2 13.02.2023, 9:06

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На этот раз наемники расправились над зэком из Крыма.

Теlegram-канал, который связывают с ЧВК «Вагнера» опубликовал видео казни своего бывшего наемника.

Мужчина на кадрах называет себя Дмитрием Якущенко, ему было 44 года.

В видео есть интервью Якущенко, которое он дал в украинском плену. Он заявляет, что хотел бы воевать против российской армии.

Якущенко практически повторяет слова Евгения Нужина— казненного экс-бойца ЧВК «Вагнера».

На видео голова Якущенко привязана скотчем к подобию «наковальни», а затем его казнят.

Сообщается, что Якущенко был уроженцем Крыма. В 2019 году был осужден судом присяжных за убийство и разбой, получил 19 лет.

По этическим соображениям, видео не публикуем. От его просмотра в Сети стоит отказаться впечатлительным людям со слабой нервной системой.

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