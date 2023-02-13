Под Мариуполем взорвалась казарма оккупантов

Под Мариуполем взорвалась казарма оккупантов3
- 13.02.2023, 13:48
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Также поражены четыре грузовика с боеприпасами.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о последствиях «хлопков» в населенном пункте Никольское.
Он сообщил, что в результате была поражена казарма российских оккупантов, а также четыре грузовика с боеприпасами.
«Последствия „хлопка“ в Никольском. Кроме поражения казарм оккупантов, попало в 4 грузовика, полных боекомплекта. Отсюда и детонация», — отметил он.
Советник мэра назвал такие события «предвестниками деоккупации».
Ранее сайт Charter97.org писал, что ВСУ из HIMARS накрыли штаб боевиков из батальона «Восток».