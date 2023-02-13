Под Мариуполем взорвалась казарма оккупантов 3 13.02.2023, 13:48

5,886

иллюстрационное фото

Также поражены четыре грузовика с боеприпасами.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о последствиях «хлопков» в населенном пункте Никольское.

Он сообщил, что в результате была поражена казарма российских оккупантов, а также четыре грузовика с боеприпасами.

«Последствия „хлопка“ в Никольском. Кроме поражения казарм оккупантов, попало в 4 грузовика, полных боекомплекта. Отсюда и детонация», — отметил он.

Советник мэра назвал такие события «предвестниками деоккупации».

Ранее сайт Charter97.org писал, что ВСУ из HIMARS накрыли штаб боевиков из батальона «Восток».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».