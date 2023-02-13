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В Минск прилетел глава МИД Венгрии, которого Путин наградил «орденом дружбы»

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  • 13.02.2023, 14:35
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В Минск прилетел глава МИД Венгрии, которого Путин наградил «орденом дружбы»
фото: epa

Он встретится с главой белорусского МИД и министром экономики.

В Минск прибыл глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он встретится с главой министерства иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником.

Кроме того, в программе визита — переговоры с министром экономики Александром Червяковым.

Венгрия занимает неоднозначную позицию по войне в Украине. Будапешт пытается блокировать поставки оружия и финансовую помощь Киеву.

Правительство премьера Виктора Орбана часто называют пророссийским. Петер Сийярто, который прибыл в Минск, награжден Путиным «орденом дружбы».

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