В Минск прилетел глава МИД Венгрии, которого Путин наградил «орденом дружбы»1
- 13.02.2023, 14:35
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Он встретится с главой белорусского МИД и министром экономики.
В Минск прибыл глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Он встретится с главой министерства иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником.
Кроме того, в программе визита — переговоры с министром экономики Александром Червяковым.
Венгрия занимает неоднозначную позицию по войне в Украине. Будапешт пытается блокировать поставки оружия и финансовую помощь Киеву.
Правительство премьера Виктора Орбана часто называют пророссийским. Петер Сийярто, который прибыл в Минск, награжден Путиным «орденом дружбы».