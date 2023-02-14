СМИ: Российскому фигуристу Костомарову ампутировали обе руки 14.02.2023, 9:57

11,882

Роман Костомаров

Ранее ему ампутировали стопы.

Российскому олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову после ампутации стоп пришлось удалить кисти обеих рук. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в больнице, где провели операцию.

По словам врачей, после развития некроза в нижних конечностях и вынужденной ампутации стоп они сражались за руки фигуриста, но спасти их не удалось: обе кисти также пришлось удалить.

«К сожалению, кисти тоже начали чернеть, некроз добрался и до рук. Медицинские светила до последнего сражались за руки Романа, но увы, спортсмену становилось все хуже и хуже», — сообщил источник.

Как писал сайт Charter97.org, 10 января 2023 года Костомаров был госпитализирован с легочной пневмонией. Он в течение двух недель был подключен к аппарату ЭКМО и ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. У спортсмена начался некроз конечностей. Ему ампутировали кисти обеих рук.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».