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СМИ: Российскому фигуристу Костомарову ампутировали обе руки

  • 14.02.2023, 9:57
  • 11,882
СМИ: Российскому фигуристу Костомарову ампутировали обе руки
Роман Костомаров

Ранее ему ампутировали стопы.

Российскому олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову после ампутации стоп пришлось удалить кисти обеих рук. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в больнице, где провели операцию.

По словам врачей, после развития некроза в нижних конечностях и вынужденной ампутации стоп они сражались за руки фигуриста, но спасти их не удалось: обе кисти также пришлось удалить.

«К сожалению, кисти тоже начали чернеть, некроз добрался и до рук. Медицинские светила до последнего сражались за руки Романа, но увы, спортсмену становилось все хуже и хуже», — сообщил источник.

Как писал сайт Charter97.org, 10 января 2023 года Костомаров был госпитализирован с легочной пневмонией. Он в течение двух недель был подключен к аппарату ЭКМО и ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. У спортсмена начался некроз конечностей. Ему ампутировали кисти обеих рук.

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