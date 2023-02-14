Белорусских военных медиков отправляют в Сирию 2 14.02.2023, 11:02

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иллюстрационное фото

Они будут оказывать помощь в ликвидации последствий землетрясения.

Белорусские военные медики из медотряда специального назначения вылетают в Сирию. Они будут оказывать помощь в ликвидации последствий землетрясения. Самолет с медиками вылетит с аэродрома Мачулищи, сообщает БелТА.

Напомним, сильное землетрясение произошло в Турции и Сирии неделю назад. Число погибших в его результате превысило 37 тыс. человек. Разбор завалов продолжается.

Ранее представители белорусского МЧС уже были отправлены в зону бедствия в Турцию.

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