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Белорусских военных медиков отправляют в Сирию

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  • 14.02.2023, 11:02
  • 2,520
Белорусских военных медиков отправляют в Сирию
иллюстрационное фото

Они будут оказывать помощь в ликвидации последствий землетрясения.

Белорусские военные медики из медотряда специального назначения вылетают в Сирию. Они будут оказывать помощь в ликвидации последствий землетрясения. Самолет с медиками вылетит с аэродрома Мачулищи, сообщает БелТА.

Напомним, сильное землетрясение произошло в Турции и Сирии неделю назад. Число погибших в его результате превысило 37 тыс. человек. Разбор завалов продолжается.

Ранее представители белорусского МЧС уже были отправлены в зону бедствия в Турцию.

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