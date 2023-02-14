Разведка Норвегии: Российские корабли впервые за 30 лет вышли в море с ядерным оружием 12 14.02.2023, 11:12

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иллюстрационное фото

Такого не было со времен СССР.

Российские корабли впервые со времен СССР выходят в море с ядерным оружием на борту, сообщила норвежская разведка16bb7650-5d01-47d9-9f46-16ddf96a6312:db85da46f08a95c6bc9eeb34472facffe5de2664/Fokus2023 - NO - Weboppslag.pdf.

Как утверждается в документе, на подводных лодках и кораблях Северного флота размещена центральная часть российского ядерного потенциала, однако в последние 30 лет они выходили в море без тактического ядерного оружия на борту.

По данным разведки, после начала войны в Украине «важность ядерного оружия для России существенно возросла, поскольку оно представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО».

Как писал сайт Charter97.org, Норвегия заявила об угрозе российских атак на газовые месторождения.

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