Белорус обманул иностранца на 22 тонны картофеля, а деньги проиграл на ставках
- 14.02.2023, 11:17
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Сумма в 8 400 рублей ушла за два часа.
В милицию обратился иностранец, который заплатил минчанину деньги за поставку крупной партии картофеля, однако товар так и не получил.
Оперативники Заводского РУВД установили, что к мошеннической схеме причастен 30-летний житель столицы, сообщает «Милиция Минска».
Мужчина разместил на одной из торговых интернет-площадок объявление об оптовой продаже овощей и фруктов. Через время с ним связался иностранец и сообщил, что готов купить 22 тонны картофеля. Для оплаты товара покупатель взял в банке кредит, после чего перевел деньги на карту продавца.
Поставка товара произведена не была. Несмотря на многочисленные переговоры с продавцом, вернуть деньги самостоятельно не удалось.
Вскоре минчанин был задержан. Он пояснил, что «выручку» в размере более 8 400 рублей менее чем за 2 часа проиграл в букмекерской конторе.
Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.