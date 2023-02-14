В Жодино загорелся пассажирский автобус

В Жодино загорелся пассажирский автобус4
- 14.02.2023, 13:53
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Всему виной — износ транспортного средства.
В Жодино сегодня загорелся автобус маршрута №6. ЧП случилось в 7:20.
Как сообщают «Жодзінскія навіны», водитель успел высадить всех пассажиров, а затем с помощью огнетушителя стал тушить пожар.
Возгорание произошло из-за заклинивших тормозных колодок и нагрева тормозного барабан. Как сообщили изданию в городском автопарке, автобус МАЗ-103 был произведен еще в 2010 году.
На данный момент его износ составляет 100%. Однако из-за нехватки подвижного состава его ремонтируют и периодически выводят на маршруты.