За въезд в Беларусь на авто придется заплатить 18 14.02.2023, 17:00

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Весь въезжающий в страну транспорт будут дезинфицировать.

С 15 февраля перед автодорожным пунктом пропуска «Бенякони», что на белорусско-литовской границе, начинается строительство станции дезинфекции автомобилей.

Работы будут вестись на участке автодороги M11/E85 со стороны агрогородка Бенякони до 30 мая, пишет abw.by.

Лидский пограничный отряд информирует, что в связи с проведением строительно-монтажных работ будет временно изменена схема организации дорожного движения и ограничено движение по отдельным полосам автодороги.

Водителям необходимо руководствоваться требованиями временных дорожных знаков. К слову, сопредельный пункт пропуска у «Беняконей» – «Шальчининкай».

Напомним, во время коронавируса было решено дезинфицировать весь въезжающий в Беларусь транспорт. И такое нововведение, причем платное, действовало на белорусско-украинской границе в пункте пропуска Новая Гута. Эксперимент «признали удачным» и было решено его распространить на все пункты пропуска. Так появился указ N154 от 26 апреля «Об обязательной дезинфекции транспортных средств». Хотя он вступил в силу еще в прошлом году, с 1 мая 2022 года, пока дезинфекция на границе не применялась.

Согласно указу, весь транспорт, въезжающий в РБ через все пункты пропуска, подлежит платной дезинфекции. В качестве организации, которая оказывает возмездные услуги по обязательной дезинфекции, определено ООО «БелГлобалГарант». Оплата будет производиться путем приобретения контрольной марки в «Белгосстрахе» и ОАО «АСБ Беларусбанк» в пунктах пропуска через границу.

При отсутствии у водителя или владельца контрольной марки и отказе в ее приобретении транспортное средство не подлежит ввозу в РБ.

Порядок организации и осуществления обязательной дезинфекции ТС, а также лабораторного контроля ее качества определяется Министерством сельского хозяйства и продовольствия.

Контроль за наличием у водителей или владельцев ТС контрольных марок осуществляется в пунктах пропуска сотрудниками органов пограничной службы, а у водителей или владельцев транспортных средств, в отношении которых пограничный контроль осуществляется таможенными органами, – должностными лицами таможенных органов.

В указе также сказано, что ООО «БелГлобалГарант» обеспечивает за счет собственных средств поэтапное строительство и введение в эксплуатацию станций дезинфекции.

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