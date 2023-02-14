Соловьев набросился на российских журналистов 16 14.02.2023, 17:18

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Даниил Соловьев

Пропагандист закатил истерику из-за своего «красивого» сына.

Российский пропагандист Владимир Соловьев пришел в ярость из-за того, что личную жизнь его сына придали огласке.

Во время своей «телепрограмы» он назвал происками украинских спецслужб тот факт, что его сын Даниил живет и учится в Лондоне.

«Берут ЦИПСошную ложь про моего сына и у себя её ставят! Придумали, что мой сын в Лондоне, что в модельном агентстве каком-то… И размещают это в тот момент, когда я нахожусь на фронте, в Артёмовске!!! Это пропагандистская работа украинских спецслужб! Мой сын в Москве и всегда был в Москве», - забился в истерике пропагандист.

Более того, он пожаловался, что его «красивого» сына начали травить даже в российских СМИ.

«То, что мой сын молодой красивый парень с модельной внешностью, а он ещё и музыкант талантливый и снимает фильмы о православных храмах. Глубоко набожный парень. А сейчас его благодаря вам травят», - возмутился пропагандист.

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