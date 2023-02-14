Школы в Минске и области собирают данные об учениках, которые переехали за границу 14.02.2023, 19:15

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Что происходит?

В школах Минска и Минской области могут собирать информацию об учениках, которые уехали из страны в последние годы. Об этом «Зеркалу» рассказали два не связанных между собой источника. Попытались разобраться, что происходит.

По информации нашего источника в сфере образования, в школе в Новой Боровой администрацию обязали собирать данные о детях, которые уехали за границу. Такая же ситуация, по словам собеседницы, может быть в других в школах, а также детских садах и других учреждениях Минска:

— Они должны заполнить огромную таблицу по детям, которые уехали или забрали документы и перешли в частные школы. Всех нужно проверить, отметить. Родителей об этом в известность не ставят.

По словам еще одной собеседницы, работающей в администрации одной из школ Минской области, такие сведения собирают еще с сентября 2022 года. Раз в месяц педагогов просят составить списки детей, которые уехали в Польшу, отмечает педагог.

— Нужно составлять таблицу по уехавшим в этом месяце — кто и когда. Потом все передается в управление образования — понятно, по каким мотивам это спрашивается, — говорит женщина, имея ввиду политическую ситуацию в стране. — Особенно это обострение было, когда закрывали частные школы. Многие родители же уезжали, вот запросы и пошли. Зачем это собирают? Чтобы посмотреть, где работают родители таких детей. Если, например, они отправили ребенка учиться в Польшу, а сами остаются в Беларуси и являются госслужащими, то понятно, что скорее всего, там они больше работать не будут.

По словам сотрудницы школы, недавно в ее учреждении стали отдельно спрашивать о тех, кто, наоборот, возвращается из-за границы в Беларусь:

— Например, родители в 2020-м уехали, а сейчас вернулись. Дети приходят в свои школы. Такие «репатрианты» у нас появились, правда, их немного пока. Интересно, что в учреждении не могут сразу понять, в каком классе им учиться, потому что программа с той же Польшей отличается. Например, ребенок там ходил в 10 класс, а тут его по каким-то причинам определяют в 9-й.

Что говорят чиновники?

Журналисты позвонили в управление по образованию Минского райисполкома как обычные граждане, чтобы узнать, зачем могут собирать данные об уехавших из страны учениках. В отделе дошкольного и среднего образования рассказали, что такая практика в целом может применяться в учреждениях:

— Наверное, могут изучать вопрос, если в школе ребенок обучался, — вернется он или не вернется, будет обучаться или не будет. Какие-то подтверждающие документы об отъезде нужны, потому что школа — это обязательное образование и директор школы несет ответственность за каждого ребенка: где он обучается, а если не обучается, то по какой причине.

Когда дети даже из одной школы переводятся в другую, прежде чем их зачислят, они предоставляют в ту школу, откуда ушли, подтверждающие документы, что будут где-то обучаться. Поэтому, если собирают какие-то данные, где находятся дети, чтобы были подтверждающие документы, что они не болтаются в воздухе, то, быть может, и да, — подтвердила чиновница, что такие данные могут собираться. — Но надо с этим вопросом к директору обратиться.

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