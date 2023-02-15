В Литве сообщили подробности о закрытии железнодорожного перехода на границе с Беларусью 15.02.2023, 8:20

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Фото: railwayz.info

Введение этой меры обсуждалось как минимум с 19 января.

Как сообщал сайт Charter97.org, по решению литовских властей закрывается движение грузовых поездов из Беларуси через железнодорожный пограничный переход «Стасилос — Бенякони». Документ об этом попал в распоряжение «Белсата». Литовская таможня подтвердила информацию и сообщила подробности.

Согласно документу, движение поездов закрывается с 16 февраля. «Белорусская железная дорога» уже с 14 февраля прекратила прием грузов для перевозки через данный погранпереход. Меры вводятся временно «до отмены».

Литовская сторона официально не сообщала о закрытии погранперехода. В одной из новостей на сайте таможни Литвы за 14 февраля сообщается, что в данный момент ведутся консультации по закупке и установке на пункте пропуска «Стасилос» систем рентгеновского контроля, создана закупочная комиссия, начата процедура госзакупки. Установить их планируется в 2024 году.

Представители литовской таможни подтвердили, что закрытие погранперехода «Стасилос — Бенякони» для движения грузовых поездов действительно связано с тем, что там нет рентгеновских систем, соответственно, сложнее обнаруживать контрабанду в грузах — в первую очередь это сигареты. Закрытие пункта обсуждалось как минимум с 19 января.

Теперь грузовые поезда направляются через более крупный погранпереход «Гудогай — Кяна», на котором рентгеновские системы для сканирования грузов имеются.

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