У лукашенковского олигарха и «депутата» нашли миллионы евро в швейцарском банке 4 15.02.2023, 9:45

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Деньги использовались для сомнительных целей.

Белорусский расследовательский центр изучил данные утечки о клиентах крупного швейцарского банка Credit Suisse. Среди них оказалось несколько интересных фамилий. Расследователи считают, что эти люди могли воспользоваться секретностью швейцарской банковской системы для сомнительных целей.

В январе 2012 года в швейцарском банке Credit Suisse появился счет на неназванную компанию лукашенковского «бизнесмена удачи» Алексея Олексина. В июле на нем насчитывалось более $36 млн.

Случилось это в разгар схемы с растворителями и разбавителями, идею которой приписывают Олексину. В 2012 году Россия прекратила схемы с растворителями, а через два года Алексин закрыл счет в Credit Suisse.

Олексин отказал расследователям в комментарии.

Бывший «депутат» «палаты представителей» и бывший гендиректор «Беларуськалия» (занимал это кресло с 1992 по 2001 год) Петр Калугин в 2008-м открыл счет в швейцарском банке Credit Suisse для неназванной фирмы.

На тот момент он официально не работал ни в одной компании в Беларуси — был только «депутатом» «палаты представителей». Через год и семь месяцев на этом счету появится почти $1,3 млн.

С помощью Киберпартизан расследователи выяснили, что доход Калугина за семь лет — с 2003 по 2009 годы — составил около $87 тысяч. Это в 15 раз меньше, чем сумма на его швейцарском счете.

В 2009 году Калугин начал работать в «Шахтоспецстрое» — бывшем подразделении «Беларуськалия», которое стало частным предприятием. Причем назначение Калугина произошло накануне большого проекта.

В январе 2010 года Беларусь договорилась о строительстве в Туркменистане Гарлыкского горно-обогатительного комбината стоимостью около $1 млрд. Генеральный подрядчик проекта, компания «Белгорхимпром», взял на субподряд «Шахтоспецстрой». Через два месяца на швейцарском счете Калугина появились те самые $1,3 млн.

За разъяснениями обратились напрямую к Петру Калугину, но в телефонном разговоре четко прокомментировать вопросы он не смог.

Строительство комплекса обернулось скандалом. По данным СМИ, туркменские власти обвинили Беларусь в ненадлежащем исполнении контракта и подали иск в арбитражный институт торговой палаты Стокгольма, широко известный как Стокгольмский арбитраж. Ущерб они оценили в $900 млн. В Беларуси эти обвинения отвергли и подали встречный иск на $400 млн. О завершении разбирательства до сих пор не сообщалось, но калийный комбинат в Туркменистане все-таки сдали в эксплуатацию. Произошло это в 2017 году, хотя запуск планировался двумя годами ранее.

Все это время Петр Калугин работает в «Шахтоспецстрое». На него записан небольшой дом в Слуцком районе, на его жену — четырехкомнатная квартира возле Комсомольского озера в Минске и двухэтажный коттедж у Солигорского водохранилища.

Свой счет в швейцарском банке Калугин закрыл в августе 2014 года.

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