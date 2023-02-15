Видеофакт: Российские военные бегут под ударами бригады имени Константина Острожского 3 15.02.2023, 11:15

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Попытка наступления закончилась разгромом для оккупантов.

Артиллеристы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского сорвали попытку наступления группы российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, движение оккупантов было зафиксировано с помощью беспилотника. Вражеский отряд двигался вдоль лесополосы и артиллеристы поразили его точными ударами.. На записи видно, что несколько оккупантов погибли, часть получила ранения, остальные убежали.

«30-я ОМБР разносит орков, которые после неудачного наступления бежали», - пишут бойцы в комментарии к видео.