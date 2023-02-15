В Россию прекращены поставки «Виагры»6
- 15.02.2023, 13:18
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Война и санкции стали сильным ударом по российской медицине.
Американская компания «Виатрис» приостановила поставки таблеток «Виагры» в Россию, сообщает «Интерфакс».
В Минпромторге заявили, что у России есть технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом.
Лекарственный препарат с торговым наименованием «Виагра» соответствует международному непатентованному наименованию силденафил.
В январе СМИ сообщали, что из московских аптек пропали детские свечи с ибупрофеном, входящие в перечень жизненно важных лекарств. Позже комиссия Минздрава, созданная для определения дефицита или риска дефицита препаратов в 2022–2023 годах, заявила об угрозе нехватки около 100 лекарств.
В прошлом году британская компания Reckitt, производящая презервативы Durex и Contex, препараты «Нурофен» и «Стрепсилс», объявила о начале процесса по передаче своего российского бизнеса.
Война и последующие санкции стали сильным ударом и по российской медицине: клиники столкнулись с острой нехваткой многих препаратов, особенно дорогих и необходимых для лечения тяжелых болезней.