Forbes: Россия потеряла в Украине 8-ю часть боевых вертолетов 15.02.2023, 17:53

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ІЛЮСТРАЦЫЙНАЕ ФОТА

Кремль вынужден изменить тактику.

Россия после года войны на Украине переходит на новую тактику. Это связано с тем, что Путин потерял в Украине восьмую часть своих боевых вертолетов.

По данным издания Forbes, наиболее уязвимыми к украинской противовоздушной обороне, артиллерии и мобильным группам оказались именно российские Ка-52. Именно поэтому Москва сменила тактику.

- 11 бригад и полков военно-воздушных сил России насчитывают ориентировочно: 100 Ка-52, 80 Ми-28 и 150 Ми-24. Они уцелели в тяжелой войне, – говорится в сообщении.

По данным издания, эти 330 вертолетов, которые сейчас находятся на вооружении России, – это то, что осталось после того, как украинцы с февраля 2022 сбили по меньшей мере 30 Ка-52, 11 Ми-28 и 11 Ми-24.

«Это восьмая часть довоенных сил России», – сообщает Forbes.

Российские Ка-52, известные как «Аллигаторы», оказались наиболее уязвимыми. Причем не только к ПВО Украины, но и к артиллерии и мобильных групп, что уничтожают вражескую авиацию до ее взлета.

После этого россияне якобы начали использовать в одном полете несколько разных моделей вертолетов. Делают это для того, чтобы обеспечить так называемую дублирующую защиту от украинских ракет класса «земля – воздух».

В России заявляли, что их «смешанная» тактика боевых вылетов объясняется тем, что Ка-52 имеют защиту от ракет с лазерной и инфракрасной наводкой, а Ми-28 – от ракет с радиолокационной наводкой.

Мол, только работая в паре, эта авиация может прикрывать друг друга от широкого спектра управляемых ракет.

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