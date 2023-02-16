Российскому фигуристу Костомарову, которому ампутировали конечности, резко стало хуже 16.02.2023, 11:48

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Роман Костомаров

Самостоятельно дышать он уже не может.

Российский фигурист Роман Костомаров, который выступает в поддержку захватнической войны России против Украины, почувствовал себя хуже.

Как сообщают «Известия», состояние фигуриста ухудшилось после того, как ему ампутировали стопы и кисти рук.

«Самостоятельно дышать Костомаров не может. До утра он пробудет под седацией. Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за фиброза», — говорится в публикации.

Отмечается, что ухудшение связано с реакцией организма на стресс. Кроме того, беспокойство специалистов также вызвали нарушения сердечной деятельности и кровообращения.

Напомним, ранее Роман Костомаров, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии, лишился обоих стоп.

Как сообщило российское информационное агентство ТАСС, госпитализированному фигуристу ампутировали обе стопы.

«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей», — сообщил источник.

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