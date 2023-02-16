В Минске снова пытаются продать «Радиаторный» 3 16.02.2023, 12:00

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За полтора года торгов цена снизилась в 2,5 раза.

Продолжаются попытки продать Минский завод отопительного оборудования, он же «радиаторный». Каждый новый аукцион приносит снижение цены. «Онлайнер» рассказывает, за сколько сейчас готовы отдать участок на 16 га с заводскими корпусами, цехами, складами и даже столовой.

Минский завод отопительного оборудования проходит процедуру банкротства, это продолжается уже не первый год. На площадке «Белреализации» объявлены новые торги, которые пройдут 1 марта в режиме онлайн. Подавать заявки и уплачивать задаток можно до 28 февраля.

Этот лот — часть недвижимого имущества «радиаторного». Предлагают несколько заводских корпусов, цеха, склады, конструкторское бюро, столовую и много других построек. Все это на участке в 16 га ценной городской земли. Неподалеку улица Тимирязева, станция метро «Молодежная».

Сейчас озвучили такую начальную стоимость: 25,9 млн рублей, а это примерно 9,3 млн долларов.

Минимальная стоимость, за которую готовы отдать объект при определенной ситуации во время торгов, 12,9 млн рублей, то есть 4,6 млн долларов в эквиваленте.

Надо сказать, что цена на заводское добро уверенно снижается. Когда лот впервые выставили на аукцион осенью 2021 года, за него просили 68 млн рублей. Получается, что с тех пор цена упала в 2,6 раза.

Любопытно, что покупатель этого лота должен принять на себя обязательство приобрести оставшуюся часть недвижимого имущества завода и участвовать в следующих торгах.

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