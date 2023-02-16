Украинские гранатометчики накрыли огнем морпехов РФ, засевших на дачах под Угледаром 1 16.02.2023, 12:23

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Появилось видео разгрома российских военных.

Угледар в Донецкой области – под полным контролем ВСУ, а заявления роспропаганды о якобы обустройстве войсками РФ плацдарма на окраине города не соответствуют действительности. В настоящее время бои ведутся в районе Павловки и Никольского, а небольшие группы врага, засевшие на так называемых «дачах», являются хорошей мишенью для украинской артиллерии.

Об этом свидетельствует свежее видео с Угледарского направления, обнародованное в Твиттере 16 февраля. На кадрах можно увидеть развалины дачных домов, между которыми перебежками передвигаются российские пехотинцы. Впрочем, их едва ли не сразу накрывает огонь.

«Угледарское направление. Куда-то бежавший россиянин, прибежал туда, куда надо – под украинский АГС-17», – говорится в сообщении.

Волонтеры международного сообщества GeoConfirmed геолоцировали точку съемки. Это место с координатами 47.756486, 37.262038 в районе «дач» юго-западнее Угледара, между Никольским и Павловкой. До самого Угледара отсюда – 2,5 км.

Location: dachas southsoutheast of Vuhledar (Вугледар), Donetsk Oblast, shot at 0:32 hits at 47.756486, 37.262038 https://t.co/uPdDh0Z7SK @GeoConfirmed

Shots from northwestern direction with an AGS-17 automatic grenade launcher, a running soldier can be seen (should be Russian). pic.twitter.com/w6CSN75TXG — blinzka (@blinzka) February 15, 2023

Отметим, АГС-17 «Пламя» – это 30-мм станковый автоматический гранатомет, предназначенный для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытия, в открытых окопах и природных складках местности. Прицельная дальность такого оружия – 1700 метров (1,7 км). Соответственно, можно заключить, что ВСУ ведут обстрел из-за пределов Угледара, скорее всего – из «серой зоны» на окраинах. Следовательно, россияне так и не смогли приблизиться к городу.

По оценке мониторингового сообщества GeoConfirmed, бои на Угледарском направлении продолжаются вблизи Павловки.

Map Updated.



Based on our data, at least 4 battles are raging:

- Bilohorivka area

- Battle for Bakhmut

- Battle for Mar'inka

- Battle near Pavlivka, for Vuhledar.



our map: https://t.co/T77By01N9u pic.twitter.com/xQpUaC1m8A — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) February 16, 2023

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