Работники Wildberries будут ставить оценки покупателям из Беларуси

Работники Wildberries будут ставить оценки покупателям из Беларуси2
- 16.02.2023, 12:25
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Клиенты с высокими оценками получат бонусы.
Маркетплейс Wildberries тестирует новый инструмент — оценку клиента. Эксперимент запустили с 15 февраля, сообщает Forbes.
Оценку покупателям ставят представители компании. Пока она доступна только для внутреннего использования маркетплейса. Но в планах у Wildberries предлагать бонусы клиентам с высокими оценками. Покупатели, о которых у сотрудников сложилось хорошее впечатление, смогут также рассчитывать на специальные предложения и дополнительные услуги.
Оценки клиентам будут ставить по результатам взаимодействия с ними. В компании считают, что новый инструмент сделает сервисы маркетплейса «еще более функциональными и полезными».
В компании добавили, что уже существующая оценка продавцов и пунктов выдачи со стороны клиентов помогает получать объективную информацию о сервисах и совершенствовать их.