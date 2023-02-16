Лукашенко: Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси против Украины

Лукашенко: Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси против Украины47
- 16.02.2023, 12:28
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Диктатор также заявил о войне против других государств.
Диктатор Лукашенко заявил о готовности вступить вместе с Россией в войну против Украины.
Об этом сообщает пропагандистское издание БелТА.
«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси», - заявил Лукашенко.
По словам диктатора, он готов нанести «жесточайший ответ». И это якобы касается не только Украины, но и «других соседних государств».
Как ранее сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко на совещании с силовиками заявил, что готовится к войне с Украиной.