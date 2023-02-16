Лукашенко: Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси против Украины 47 16.02.2023, 12:28

19,216

Диктатор также заявил о войне против других государств.

Диктатор Лукашенко заявил о готовности вступить вместе с Россией в войну против Украины.

Об этом сообщает пропагандистское издание БелТА.

«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси», - заявил Лукашенко.

По словам диктатора, он готов нанести «жесточайший ответ». И это якобы касается не только Украины, но и «других соседних государств».

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко на совещании с силовиками заявил, что готовится к войне с Украиной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».