Горы трофейных шлемов: ВСУ наголову разбили кадыровцев из «Ахмат-Север» в Марьинке 16.02.2023, 12:52

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«Элитное» подразделение потеряло около 80% личного состава погибшими.

Кадыровское подразделение «Ахмат-Север» потеряло в боях за Марьинку в Донецкой области около 80% личного состава погибшими, ранеными и дезертирами – врагу успешно противодействовала 79-я ОДШБр ВСУ.

Фотографию, иллюстрирующую результаты без преувеличения исторического боя между 79-й ОДШБр и «Ахмат-Севером» в донецкой Марьинке, обнародовало сообщество «OSINT-война соловьиной». А распространил это сообщение нардеп Украины, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

На фото – несколько десятков «трофейных» шлемов и флаг российского полка «Ахмат-Север», добытый бойцами 79-й ОДШБр во время боев в Марьинке.

«Касок, говорят, сейчас побольше висит. Но важно не это. По информации из надежных источников, полк понес потери в районе более 80% – убитыми, ранеными и даже пленными. Пишут, что взяли даже офицеров. А значит, мы освободим многих наших из плена», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что хваленый кавказский полк, сформированный в начале сентября 2022 года по личному приказу Рамзана Кадырова и включенный в состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ, после боев в донецком городке вывели на север Луганской области, где сейчас происходит его расформирование. Это довольно редкое историческое событие, особенно учитывая численное преимущество оккупантов и тот факт, что они буквально равняют Марьинку с землей.

Отметим, что 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада (79 ОДШБр) – это военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду, которая в мирное время базируется в Николаеве. 28 июня 2022 года бригада отмечена почетным знаком «За мужество и отвагу». В ноябре 2022 года «79-ка» принимала участие в освобождении правобережья Херсонщины, а сейчас воюет на восточном фронте.

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