Политзаключенному из Гомеля присудили 1,5 года колонии за «оскорбление представителя власти» 16.02.2023, 13:09

Павел Ракоца

Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

В Гомельском областном суде 15 февраля осудили Павла Ракоцу по ч. 1 ст. 130 УК («Разжигание иной социальной вражды и розни»), ч. 1 ст. 368 УК («Оскорбление Лукашенко»), ст. 369 УК («Оскорбление представителя власти»). Судья Анатолий Сотников назначил мужчине полтора года лишения свободы в колонии в условиях общего режима, сообщают правозащитники.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поэтому подробности дела неизвестны.

Павел Ракоца живет в Гомеле, учился в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины. Увлекается игрой в квизы. С началом полномасштабного вторжения России в Украину мужчина на своей странице в соцсети «ВКонтакте» активно высказывался против войны. Впоследствии его страницу заблокировали по решению Генпрокуратуры РФ. Антивоенные высказывания Павла в соцсетях могли стать причиной обвинения его в разжигании иной социальной вражды и розни.

Поддержите Павла: СИЗО-3, ул. Книжная, 1А, г. Гомель, 246003, Павел Александрович Ракоца.

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