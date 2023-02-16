МИД Польши: Решение о закрытии погранперехода в Тересполе уже на столе 11 16.02.2023, 15:12

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Варшава рассматривает такой вариант.

В МИД Польши заявили, что погранпереход «Тересполь» может быть закрыт.

Об этом «Еврорадио» заявил представитель польского МИД Лукаш Ясина.

По словам польского дипломата, в первую очередь речь идет о грузовом транспорте.

«Такой решение уже на столе», — заявил Ясина.

Также представитель МИД Польши заявил, что рассматривается вариант «гуманитарных коридоров для беженцев».

Ранее, как писал сайт Charter97.org, был закрыт польский пункт пропуска «Бобровники».

Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

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