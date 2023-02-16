Российским «мобикам» на фронт прислали кувалды 3 16.02.2023, 15:16

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иллюстрационное фото

Подарок сделали депутаты путинской партии «Единая Россия».

Депутаты путинской партии «Единая Россия» отправили российским солдатам на фронт кувалды в качестве волонтерской помощи. Соответствующее заявление в соцсети «VK» распространили власти Новосибирской области.

«В этот раз передали напрямую для новосибирского батальона продукты питания, теплые вещи, кувалды. Также доставили особенно ценные сейчас разборные печки-буржуйки», – говорится в заявлении.

При этом депутаты подчеркивают, что партия вещей для фронта собиралась, в том числе, «по конкретным запросам» самих солдат.

В комментариях под сообщением появился закономерный вопрос – зачем солдатам на передовой кувалды. Тут же другой человек дал вполне очевидный ответ – «для казней».

Казни с помощью кувалды в российских войсках

Использование кувалды в качестве орудия показательной казни практикуют боевики так называемой «Группы Вагнера». Впервые широко известно об этом стало в 2017 году, когда вагнеровцы в Сирии показательно забили кувалдой дезертира сирийской армии.

После этого кувалда и отсылки к той казни стали одним из неформальных брендов «вагнеровцев». Причем боевики сами кичились тем убийством и регулярно на него намекали.

В ноябре 2022 года уже в ходе войны в Украине боевики «Вагнера» демонстративно забили кувалдой Евгения Нужина – бывшего российского заключенного, который был завербован на войну, попал в украинский плен и был выдан обратно по обмену.

В феврале 2023 «вагнеровцы» снова устроили показательную казнь кувалдой одного из своих боевиков. Однако в этот раз случай вызвал ряд сомнений и подозрений в том, что это была лишь постановка по заказу лично Пригожина.

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