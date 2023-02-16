Почему Лукашенко посадил главу «Белшины», который ему угождал 16.02.2023, 18:42

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Фото: tut.by

Задержание Андрея Бунакова выглядит парадоксальным.

На совещании 14 февраля Александра Лукашенко рассказал, что генеральный директор ОАО «Белшина» находится в СИЗО. Андрея Бунакова обвиняют в том, что он заключил контракт с российскими партнерами на продажу крупногабаритных шин ниже себестоимости, хотя с российского рынка ушли западные конкуренты и цены на эту продукцию начали расти.

Лукашенко добавил, что после задержания гендиректора «Белшины» ему звонили сразу несколько руководителей высокого государственного уровня со словами о том, «какой он был хороший».

«Ну так что, получается: это наш — этот отвечать не должен, а этот бэчэбэшник — в тюрьму его. Нет, ребята, для всех закон одинаковый и правила одинаковые. Особенно здесь!» — сказал руководитель страны.

UDF рассказывает об интересных фактах из биографии Андрея Бунакова и объясняет, почему его задержание со стороны выглядит парадоксальным.

Бунакова критиковали во время директорства на «Полоцк-Стекловолокно»

Предприятие он возглавил в 2015 году, после чего там продолжилось активное давление на членов ячейки Независимого профсоюза. Рабочих запугивали, с членами «не того» профсоюза не хотели продлевать контракты.

Бунаков также запретил использовать во время работы личные мобильные телефоны «не в служебных целях».

Был назначен на кризисную «Белшину» с согласия Лукашенко

После работы заместителем председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Бунаков весной 2020 года стал гендиректором «Белшины» – с согласия Лукашенко.

Предприятие по производству шин на тот момент уже находилось в глубоком кризисе, ситуацию не могут исправить до сих пор. Так премьер-министр Роман Головченко прямо сказал, что «Белшина» находится в непростом финансовом положении. У предприятия большая долговая нагрузка как перед бюджетом, так и перед коммерческими банками.

Впрочем, эта типичная история для крупных госпредприятий современной Беларуси, которые приносят не прибыль, а живут за счет денег налогоплательщиков.

Почти не проявил себя во время протестов 2020 года

В августе 2020 года рабочие «Белшины», как и работники многих других предприятий в стране, выступили против фальсификации результатов президентских выборов и насилия. У проходной предприятия проходили акции.

Но, судя по всему, общаться с протестующими Бунаков не выходил, а отправлял е ним своих подчиненных. Правда, 11 августа, когда протест в стране еще не стал массовым, он пообщался с рабочими и заявил приглашенным СМИ, в том числе независимым:

«Выбор трудового коллектива «Белшины» – работать и зарабатывать».

Попал под персональные санкции

Летом 2021 года Бунаков оказался в новом санкционном списке США, составленном американским Минфином.

А через несколько месяцев под европейские ограничение угодило все предприятие «Белшина».

Угодил Лукашенко своим подарком

В июне прошлого года на «Белшину» приезжал Лукашенко. Бунаков подарил ему хоккейные шайбы, сказав, что предприятие умеет делать не только шины, но и их («Зная, как вы увлекаетесь хоккеем, хотели бы сегодня презентовать вам новый вид продукции»).

Лукашенко в ответ расплылся в улыбке и заявил, что что теперь все белорусские хоккейные команды будут покупать только шайбы производства «Белшины». На прощание руководитель страны бросил:

«Вы не подвели, спасибо!»

Опроверг версию Лукашенко о западных конкурентах

В прошлом году Лукашенко, где выдвинул свою версию, почему на белорусские предприятия, в том числе «Белшину», накладывают санкции:

«Мы для них конкуренты, мы путаемся у них под ногами».

Интересно, что спустя полгода Бунаков фактически опроверг эту версию, сказав, что основными конкурентами «Белшины» являются российские шинные производители.

В интервью заводской газете «Шинник» гендиректор также признал негативный эффект санкций: «Нельзя сказать, что проблем не было. В апреле-мае этого года в связи с ужесточением экономических санкций были сложности с поставками сырья. Свою роль сыграл и логистический кризис по поставкам продукции из стран Азии».

В чем парадокс обвинений в отношении гендиректора «Белшины»

Итак, Бунакова упрекают в продаже продукции россиянам ниже себестоимости. Но при этом известно, что это обычная практика белорусских производителей, которая начала применяться по инициативе самих властей.

Представители разных предприятий время от времени открыто говорят, что продают свою продукцию в Россию и другие страны по низкой цене, чтобы якобы «занять ниши», завоевать рынок, устранив конкурентов.

Например, на Западе открыто обвиняли в демпинге БМЗ (при том, что предприятие уже в тот момент не было прибыльным), из-за чего производителя вышвырнули с европейского рынка.

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