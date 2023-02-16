Представитель США при ОБСЕ потребовал от режима Лукашенко освободить политзаключенных 2 16.02.2023, 21:24

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Майкл Карпентер

Майкл Карпентер вспомнил о белорусских заключенных на заседании Постоянного совета в Вене.

Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета в Вене призвал освободить политических заключенных в Беларуси.

«Вызывает глубокое сожаление, что режим Лукашенко продолжает грубо нарушать и злоупотреблять правами человека и основными свободами в Беларуси», — заявил он в своем выступлении.

Он напомнил о журналисте Анджее Почобуте, приговоренном 8 февраля к 8 годам колонии усиленного режима.

«Почобут — широко уважаемый журналист, и власти выбрали его мишенью за то, что он выполнял свои журналистские обязанности, освещая связанные с выборами протесты и мирную свободу мнений, а также за то, что он выступал в защиту прав представителей польского меньшинства в Беларуси. Вместо того чтобы способствовать развитию свободного и открытого общества, белорусские власти прибегают к репрессиям, чтобы сохранить свою власть. Вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед ОБСЕ, Беларусь ежедневно их нарушает. Вместо того чтобы чествовать смелых продемократических лидеров, активистов гражданского общества, независимые СМИ и правозащитников, Беларусь наказывает их», — говорится в тексте, опубликованном на сайте американской миссии.

Карпентер также напомнил о том, что для главы правозащитного центра «Вясна», лауреата Нобелевской премии мира 2022 года Алеся Беляцкого гособвинение запросило 12 лет лишения свободы.

«Режим также преследует ряд коллег Беляцкого и других правозащитников, включая Валентина Стефановича и Владимира Лабковича, которые несправедливо содержатся под стражей в Беларуси, а также Дмитрия Соловьева, который сейчас находится в изгнании. Белорусские власти требуют приговорить их к лишению свободы на срок от 9 до 11 лет», — подчеркнул он.

«Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению Почобута, Беляцкого, Стефановича и Лабковича, а также ведущих деятелей политической оппозиции, таких как Сергей Тихановский, Виктор Бабарико и Мария Колесникова и более 1400 политических заключенных, которых Беларусь продолжает несправедливо лишать свободы. Будучи членом сообщества ОБСЕ, Беларусь обязалась уважать права человека и основные свободы, и уже давно пора начать это делать», — призвал он.

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