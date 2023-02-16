Экс-депутат Госдумы от «Единой России» выступил против войны 6 16.02.2023, 23:13

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Роберт Шлегель

В 2019 году он переехал в Германию и получил гражданство этой страны.

Бывший депутат Госдумы и член партии «Единая Россия» Роберт Шлегель, переехавший в 2019 году в Германию, опубликовал в социальный сети Facebook антивоенный пост, одновременно с этим поддержав находящихся в заключении российских оппозиционеров.

«Почти год назад началась никому не нужная, кроме Владимира Путина, война, которая ежедневно уносит множество жизней... Я категорически против того, что происходит, и считаю, что люди, которые высказались против войны и несут наказание — Навальный, Яшин, Ройзман и многие другие — настоящие герои. Я считаю, что те, кто не молчит и предпринимает действия, чтобы война закончилась как можно скорее, заслуживают глубочайшего уважения. Я хотел бы высказать слова солидарности и поддержи этим людям... Россия жива биением храбрых сердец этих людей», - написал Шлегель.

Роберт Шлегель стал депутатом Госдумы от «Единой России» в 23 года (в 2007 году). В партию он попал будучи пресс-секретарем прокремлевского молодежного движения «Наши».

В парламенте Шлегель поработал до 2016 года. Он голосовал за так называемый «закон Димы Яковлева», установивший запрет на усыновление российских детей гражданами США, за аннексию Крыма, а также выступал против налаживания связей с Евросоюзом из-за его «антироссийской, граничащей с русофобией риторики». Также депутат направлял запрос в Генпрокуратуру с требованием проверить телеканал «Дождь» из-за трансляции протестных митингов.

В 2019 году Шлегель переехал в Германию и получил гражданство этой страны. В последнее время он работал в компании Acronis, занимающейся кибербезопасностью, в должности директора по стратегическим проектам и операциям.

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