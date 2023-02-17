ВСУ ударом HIMARS уничтожили казарму с сотнями «вагнеровцев» в Енакиево 5 17.02.2023, 8:48

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Накануне боевики заехали туда под покровом ночи.

В социальных сетях сообщают о ночном ударе ВСУ по расположению российских военных в оккупированном Енакиево с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS, передает dialog.ua.

Удар состоялся минувшей ночью, о чем сообщили российские военные пропагандисты.

Получившее серьезные повреждения здание является Лицеем информационных технологий: российские военные в ходе вторжения в Украину регулярно используют спортзалы и помещения учебных заведений в качестве мест расположения живой силы.

На опубликованных кадрах можно заметить серьезные повреждения крыши здания и внутренних помещений.

Позже стало известно, что в ночь на 16 февраля украинские военные уничтожили несколько сотен наемников ЧВК «Вагнер», которых разместили в спортзале лицея в Енакиево.

Пару дней назад в Лицей информационных технологий в оккупированном Енакиево заехали 280-300 боевиков ЧВК «Вагнер».

Поселялись оккупанты ночью, рассчитывая на то, что во время комендантского часа местные жители, которых подозревают в работе на ВСУ, не заметят их.

Однако в ночь на 16 февраля в спортзал, где спали россияне, прилетел HIMARS.

Как сообщает блогер «Фашик Донецький», местные коллаборанты и пропаганда обвиняют ВСУ в ударе по учебному заведению.

Однако обнародованные ими фото с места происшествия доказывают, что украинские военные прицельно попали именно в казарму «вагнеровцев».

Так, на фото виден пол спортивного зала. Вероятно, на нем осталась кровь, которую не успели смыть. «Прилет был ночью, в 1:30 или в 2.00 по Киеву. Вопрос: кто находился в лицее в спортзале в Енакиево в это время? Неужели лицеисты?» – задал риторический вопрос блогер.

Кроме этого, в кадр попало соседнее здание лицея, которое осталось неповрежденным после «бавовны». «Прилет» пришелся конкретно по месту скопления оккупантов.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь на Новый год подразделения ВСУ накрыли ударом HIMARS расположение российских оккупантов в Макеевке, где погибло около 600 мобилизованных россиян.

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