ВСУ ударом HIMARS уничтожили казарму с сотнями «вагнеровцев» в Енакиево

ВСУ ударом HIMARS уничтожили казарму с сотнями «вагнеровцев» в Енакиево5
- 17.02.2023, 8:48
- 14,918
Накануне боевики заехали туда под покровом ночи.
В социальных сетях сообщают о ночном ударе ВСУ по расположению российских военных в оккупированном Енакиево с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS, передает dialog.ua.
Удар состоялся минувшей ночью, о чем сообщили российские военные пропагандисты.
Получившее серьезные повреждения здание является Лицеем информационных технологий: российские военные в ходе вторжения в Украину регулярно используют спортзалы и помещения учебных заведений в качестве мест расположения живой силы.
На опубликованных кадрах можно заметить серьезные повреждения крыши здания и внутренних помещений.
Позже стало известно, что в ночь на 16 февраля украинские военные уничтожили несколько сотен наемников ЧВК «Вагнер», которых разместили в спортзале лицея в Енакиево.
Пару дней назад в Лицей информационных технологий в оккупированном Енакиево заехали 280-300 боевиков ЧВК «Вагнер».
Поселялись оккупанты ночью, рассчитывая на то, что во время комендантского часа местные жители, которых подозревают в работе на ВСУ, не заметят их.
Однако в ночь на 16 февраля в спортзал, где спали россияне, прилетел HIMARS.
Как сообщает блогер «Фашик Донецький», местные коллаборанты и пропаганда обвиняют ВСУ в ударе по учебному заведению.
Однако обнародованные ими фото с места происшествия доказывают, что украинские военные прицельно попали именно в казарму «вагнеровцев».
Так, на фото виден пол спортивного зала. Вероятно, на нем осталась кровь, которую не успели смыть. «Прилет был ночью, в 1:30 или в 2.00 по Киеву. Вопрос: кто находился в лицее в спортзале в Енакиево в это время? Неужели лицеисты?» – задал риторический вопрос блогер.
Кроме этого, в кадр попало соседнее здание лицея, которое осталось неповрежденным после «бавовны». «Прилет» пришелся конкретно по месту скопления оккупантов.
Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь на Новый год подразделения ВСУ накрыли ударом HIMARS расположение российских оккупантов в Макеевке, где погибло около 600 мобилизованных россиян.