Гиркин о слабости России: Нас не боятся уже и мыши 3 17.02.2023, 10:16

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Кремль растерял в войне свои последние козыри.

Гиркин считает, что Россия, неубедительно показав себя в ходе вторжения в Украину, растеряла свой авторитет как серьезная военная держава

Россия в ходе развязанной ею войны в Украине потеряла реноме сильной в военном отношении державы, так как не смогла добиться превосходства ни на поле боя, ни на политическом фронте. Об этом бывший главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), теперь позиционирующий себя как военный эксперт, заявил в интервью, обнародованном ресурсом Bastyon.

Гиркин согласился с мнением, что даже «ядерный козырь», который есть у РФ, не вызывает у Запада страха.

«Угрожать [ядерным оружием власти РФ] могут, но им никто не поверит. Даже если [они] решатся использовать ядерный козырь [в качестве угрозы], Запад совершенно в это не верит после зерновых сделок и бесконечных минских переговоров», – заявил он.

Также экс-главарь боевиков «ДНР» поддерживает тезис, что Россия «беззубым» ведением военной кампании в Украине разрушила свой силовой имидж на Западе.

«Она не только на Западе разрушила. Она разрушила его везде. Полагаю, что очень слабая поддержка со стороны Китая вызвана «выдающимися» виляниями Кремля и неэффективностью наших вооруженных сил. Потому что поддерживать слабого, который ничего не может сделать сам, [нет смысла]», – считает он.

По мнению Гиркина, Россия пока еще не стала сателлитом Китая – «Кремль на это не идет», но статус РФ как союзника КНР под сомнением.

«Статус союзника – его надо отстаивать. А мы показываем, что мы не способны в военном плане претендовать на данный статус. Извините, если Российскую Федерацию начали клевать Швеция с Финляндией, еще недавно нейтральные, если они собрались в НАТО, то нас не боятся уже и мыши», – высказался он.

По мнению Гиркина, о потере Россией авторитета свидетельствуют и заявления эстонских политиков о том, что страна собирается перекрыть и включить в свои территориальные воды ранее экстерриториальный коридор, по которому РФ снабжает Калининград.

«Эстония! О каком престиже в мире может идти речь? У Ирана больше престижа, у Северной Кореи больше престижа. Их угрозам верят», – резюмировал Гиркин.

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