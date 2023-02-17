«Инновационное производство будут тестировать на наших детях?» 17.02.2023, 10:40

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Изображение: Realt.by

Жители Минского района взубунтовались из-за стройки «Коммунарки».

В декабре прошлого года жители улиц Герасименко и Илимской в Минске неожиданно узнали, что рядом с ними появится инновационное производство по обжарке какао-бобов. Дальше последовали встреча с представителями «Коммунарки», полное недопонимание сторон, десятки писем в различные инстанции. Пока окончательное решение по строительству завода еще не принято, Realt.by съездил в район Ангарской и пообщалcя с местными жителями.

«Инновационное производство будут тестировать на наших детях?»

Территория, которая может пойти спорный цех обжарки какао-бобов, огромная. Ее площадь — более 11 гектаров. Новый производственный корпус будет граничить с садовым товариществом «Дражня», частной застройкой на Ангарской, многоэтажками на Илимской, а также лесным массивом и другими производствами, расположенными в Заводском районе.

Местные жители рассказали, как они относятся к возможному соседству:

— Дело, вероятно, нужное, но не рядом с нашими домами. Мы смотрели аналоги, которые есть в России, и на которые ссылается «Коммунарка», так люди пишут, что там бесконечный запах гари стоит. И он совсем не про шоколад, как нам говорят! Тут рядом многоэтажные жилые дома, коттеджи, детские сады, есть даже дачные участки — то есть самая разнообразная жилая застройка. И получается, все это будет лететь к людям в окна? Мы замеряли расстояние от ближайшего дома до предполагаемого завода — получилось всего 32 метра. Это точно ни в какие нормы не входит. Ну и самое главное — нам не показали никаких практических расчетов. Ведь так как производство инновационное, предсказать выбросы и все остальное можно только теоретически. Никто ведь этого еще не проверял. Выходит, проверять будут на нас и наших детях?

Жители рассказывают, что о самом обсуждении, на которое было отведено всего две недели, узнали по сарафанному радио. Информации о строительстве объекта, который будет напрямую влиять на качество жизни в районе, к примеру, не было на жировках:

— Почему когда надо снег убирать, то присылают смс-ку. А как завод строить под окнами — так молчат?

Возражая против опасного соседства, жители собрали подписи, составили письма и отправили их по нужному адресу. Правда, оказалось, что учтены были не все обращения. Письма с самым большим количеством подписей хоть и были отправлены в последний день приема замечаний и предложений, дошли до адресата уже позже обозначенного срока.

В итоге в администрацию Заводского района Минска поступило 32 обращения (против реализации объекта — 30 обращений, за реализацию объекта — 2 обращения). Несмотря на численный перевес противников стройки, соответствующая комиссия на заседании архитектурно-градостроительного совета постановила рекомендовать разработанный ОАО «Институт «Белгипроагропищепром» объект к утверждению.

Местных жителей, учитывая возникший резонанс, позвали на собрание по обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду. Встреча состоялась 27 декабря в школе № 172, но ответов на свои вопросы жильцы многоэтажек и частных домов не получили.

«Тут и так бывают пробки, что будет, если добавить сюда ежедневный поток?»

Сейчас склады и другие хозпостройки, на месте которых должно появиться производство, особых неудобств жителям не приносят — запахов и шума не создают, дорог не загрязняют. Однако все может измениться. Согласно планам, помимо цеха по обжарке какао-бобов, тут могут построить производственный корпус по изготовлению конфет мощностью в 21 тысячу тонн в год. Причем конфеты собираются делать в 2 смены, а обжарку какао-бобов — в 3 смены:

— Понятно, что все эти конфеты надо будет отсюда увозить, но по каким дорогам? По нашим небольшим проездам ездят исключительно местные. Да и то, регулярно бывают пробки. А что будет, если добавить сюда ежедневный поток? Когда мы задали вопрос про дороги на собрании, нам ответили, что проблемы будут решать по мере поступления. Мол, когда построят, тогда и будут думать. А что тут придумать — дома сносить?

«Мы вложили в эти дома все свои средства, а теперь даже детям их не оставишь»

В частном секторе в районе улицы Ангарской и 1-го переулка Артема участки под строительство давали вплоть до 2015 года. Одна из собеседниц Realt.by тогда вложилась в покупку земли и построила тут дом для своей семьи. Думала, что будет жить на тихой окраине. Но теперь все может пойти не по плану:

— Мы вложили в эти дома все свои средства, а теперь даже детям их не оставишь. Кто захочет жить рядом с дымящим заводом? То, что наши дома и квартиры не по нашей воле резко потеряют в цене, вообще никого не волнует, кроме нас самих. Заводской район и так не самый лучший в плане экологии и инфраструктуры. Тут (на Ангарской. — Прим. Realt.by) не так много больших магазинов, всего один физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, где огромные очереди, одна поликлиника. Лучше бы нам построили эти объекты, возвели новые школы или детские сады, тем более на Магнитной идет стройка сразу нескольких многоэтажек, куда тоже переедут семьи с детьми. Так нет — вместо этого прямо в жилой массив хотят воткнуть огромное производство. А как же 165-й указ, согласно которому все предприятия должны быть вынесены за черту Минска?

Пока неизвестно, как соседство с производством скажется на зеленой зоне микрорайона. Также есть опасения у жителей и по поводу ухудшения качества воды. Буквально в 100 метрах от производства располагаются артезианские скважины, воду из которых пьет почти весь район.

Почему проект противоречит Генплану Минска?

За прошедшие месяцы жители успели самостоятельно изучить десятки нормативных документов. А еще — очень внимательно почитать Генплан города Минска, размещенный на официальном сайте УП «Минскградо».

Например, там, в главе, посвященной стратегии развития производственных территорий, декларируется «сохранение территориального баланса предприятий градообразующей базы Минска на период до 2020 года с последующим сокращением доли производственных территорий в общем балансе использования городских земель на расчетный срок на 12−12,5%». Также в документе говорится о том, чтобы «снизить уровень потребления промышленными предприятиями Минска электроэнергии, газа, воды» и «предусмотреть приоритетное размещение предприятий Минска, производственная деятельность которых по экономическим, экологическим и другим параметрам не может достичь уровня требований градостроительных регламентов генерального плана, в городах-спутниках».

— Получается, что город озвучивает планы по выносу всех предприятий подальше за черту столицы, а потом затевает стройку огромного производства прямо в жилом массиве?

Со своими «неудобными» вопросами местные жители уже обратились в десятки инстанций. В письмах они обращают внимание на несоответствие проекта Генеральному плану, согласно которому территория, отведенная под проектируемое инновационное производство, находится в жилой зоне, а значит — не может предназначаться для размещения каких-либо производств.

Также в письмах люди просят прокомментировать воздействие производства на окружающую среду и здоровье людей. Оказывается, фиксированный размер санитарно-защитной зоны для создаваемого производства не установлен, есть лишь расчетная величина, которая проходит ровно по границе предприятия.

— Непонятно, почему такое мощное производство, которое собирается обеспечивать какао-продуктами всю страну, не требует защитной зоны относительно жилых домов, детских садов и школ, которые находятся в непосредственной близости? К примеру, для производств по обжарке кофе или растительного масла размер санитарно-защитной зоны составляет 100 метров. То есть при обжарке кофе или масла шум и выбросы есть, а при обжарке какао-бобов — нет?

«Противоречий у стройки нет»

Как следует из ответа представителей Комитета архитектуры и градостроительства, «Коммунарки» и Минздрава, никаких противоречий у проекта стройки нет. Ну, а если что-то и не соответствует Генеральному плану, то в документы в установленном порядке внесут изменения.

Наиболее полную информацию о будущем производстве можно найти на сайте ОАО «Коммунарка». Здесь есть целый раздел, посвященный инновационному строительству, где представлены также и ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

К примеру, на вопрос о том, как новый объект может повлиять на здоровье местных жителей, представители «Коммунарки» отвечают, что «проектом предусмотрено 8 точек контроля качества атмосферного воздуха и шума, 4 из которых будут находиться на территории жилой застройки. Для очистки выбросов от загрязняющих твердых веществ будут установлены современные газоочистные установки, в том числе установка по дожиганию посторонних запахов. Предпроектной документацией также предусмотрено устройство очистных сооружений ливневых стоков и очистных сооружений производственных стоков».

Согласно представленной информации, в настоящее время окончательное решение о строительстве завода еще не принято. Его судьбу должна решить государственная экологическая экспертиза, которая рассмотрит ОВОС в составе проектной документации. Результаты экспертизы и однозначный ответ в отношении строительства завода должны появиться до 17 апреля этого года.

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