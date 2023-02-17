«Польша наносит мощные удары по «кошелькам Лукашенко» 6 17.02.2023, 15:20

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Что думают брестчане о возможном закрытии границы с Польшей.

С 10 февраля Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники», реагируя на жесткий приговор политзаключенному Анджею Почобуту. Вчера представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что пограничный пункт пропуска «Тересполь» тоже может быть закрыт. По его словам, «такое решение уже на столе».

Отметим, что «Брест»/«Тересполь» — единственный переход для автобусов и легковых машин, который сейчас функционирует на белорусско-польской границе. Для грузового транспорта работают еще «Козловичи».

О возможном полном закрытии польской границы с Беларусью сайт Charter97.org поговорил с брестчанином, активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь» и мужем политзаключенной Полины Шарендо-Панаcюк Андреем Шарендо.

— Правительство Польши принимает сложные решения, которые касаются десятков тысяч белорусов, живущих при границе. Многие мои знакомые из Бреста, Гродно практически ежедневно ездят в Польшу. Чаще всего на работу или чтобы подзаработать. В Беларуси зарплаты ведь нищенские.

Они зарабатывают перевозкой вещей, товаров, которые разрешены законодательством. Выходит где-то $200-500 дополнительного заработка для семьи, на который пытаются прожить. Закрытие границ, конечно, ударит по бюджету этих семей, качеству жизни, но многие понимают, почему это происходит, что в этом виноват только режим Лукашенко. Действия Польши полностью оправданы.

Брест — один из наиболее пострадавших городов от репрессий. Скажу даже, что у любого брестчанина есть знакомые или родственники, которые подверглись репрессиям. Это очень отразилось на сознании людей.

Все идет к тому, что Польша закроет и главный переход «Брест»/«Тересполь». Фактически он сейчас единственный, который остался для пропуска автобусов и частного легкового транспорта. Для грузовиков остались «Козловичи».

С 2020-го года отменены прямые поезда из Беларуси в Польшу, а ведь поездом из Бреста в Варшаву через Тересполь можно было добраться всего за несколько часов. Сейчас из Бреста ходит несколько десятков автобусов на Тересполь, Бялу-Подляску и Варшаву.

Скажу, что ежедневно только автобусами границу пересекает около 10 тысяч белорусов. Это удар по жителям Бреста, они лишатся дополнительного заработка: упадет качество жизни. В Бресте элементарно нельзя купить продукты такого качества, которые продаются в соседнем маленьком польском Тересполе.

— Насколько закрытие границы, на ваш взгляд, сильный удар по режиму Лукашенко?

— Да, Польша мощно бьет по самому Лукашенко и его прихлебателям. Удар по «серым схемам», которые работают в обход санкций. Простой пример: с осени прошлого года в белорусских магазинах заметили польские яблоки. Санкции работают и в Беларусь официально они не могут поставляться. Тем не менее, они есть на прилавках магазинов под видом белорусских, но это явно польские фрукты. Брестчанин польские яблоки не спутает ни с какими другими.

Это говорит о том, что работают «серые схемы» контрабанды фруктов и овощей. Часть из них оседает в Беларуси, а большая часть — идет в Россию. На них наживаются олигархи, которые находятся при Лукашенко, его «кошельки». Вот они-то и останутся без дополнительного дохода в сотни миллиардов долларов в год.

Закрытие границ приведет к ликвидации контрабанды как яблок, так и сигарет. Ни для кого не секрет, что контрабанда сигарет — теневой бизнес «кошельков Лукашенко». Это очень хорошая поддержка режима, которой придет конец. Закрытие пунктов пропуска, если и не полностью лишит их заработка, но большого куска точно. Это болезненный удар.

— Твоя жена Полина — политзаключенная. Ускорит ли перекрытие транзита для режима освобождение политзаключенных?

— Думаю, что если Польша закроет все погранпереходы, к ней присоединятся Литва с Латвией, то это может привести к экономическому коллапсу в Беларуси. Экономика нашей страны и так находится в плачевном состоянии. Такой удар может ее нокаутировать.

Подчеркну, что я как брестчанин, чьи знакомые и родные люди подверглись репрессиям, отношусь к этому положительно.

— Через Брест идeт много российских и китайских поездов и фур. Могут ли Пекин и Кремль надавить на Лукашенко, если произойдет закрытие границ?

— Безусловно. Закрытие как наземных переходов, так и железнодорожных приведет к тому, что друзья-диктаторы Путин и Си Цзиньпин будут давить на Лукашенко. Ведь идет речь об ущербе в миллиарды долларов для бюджета Лукашенко и других стран. Возможно, что они надавят, а это даст результат.

Хочу сказать, что сейчас в обществе витает идея, что «давайте ослабим санкции, может кого-то выпустят». Нет.

Пришел момент, когда надо наоборот додавить режим санкциями. Чем большим изгоем будет Лукашенко во всем мире, тем быстрее будут освобождены не только политзаключенные. Их освобождение — первый шаг к победе, но дополнительное давление приведет к тому, что режим быстрее падет и мы получим то, чего добиваемся — нашу общую победу.

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