Работника школы из Гомельской области задержали после общения со стукачом Комаром 2 17.02.2023, 15:57

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На данный момент из-за провокатора задержаны минимум шесть белорусов.

17 февраля приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал сообщил о задержании работника одной из школ города Речица Гомельской области. Поводом стал стрим в чат-рулетке с известным провокатором Юрием Комаром.

Во время общения Комар представился украинцем и поинтересовался у белоруса его отношением к российской агрессии. Собеседник ответил, что не поддерживает войну и выразил поддержку украинцам.

Через некоторое время после стрима в квартиру жителя Речицы вломились силовики. Мужчину задержали, назвали «нацистом» и заставили сняться в «покаянном» видео.

Приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал в своем посте выразил «огромную благодарность» Комару за задержание работника школы.

Напомним, к данному моменту известно о задержании не менее шести собеседников Юрия Комара из опубликованных им видео. Один из них при задержании был избит, других заставили записать «покаянные» видео.

После того, как информация о деятельности Комара приобрела широкую огласку, польская фирма уволила дальнобойщика-провокатора.

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