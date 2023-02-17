ВСУ накрыли колонну российских войск в районе Угледара
- 17.02.2023, 16:53
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Минус танк и БМП.
Украинские военные с помощью дронов обнаружили вражескую колонну в районе Угледара Донецкой области. Артиллеристы, в свою очередь, успешно накрыли огнем российскую технику. Об этом сообщает украинский министр Михаил Федоров
- Благодаря «птичкам» DJI Mavic 3 Fly More Combo и DJI Matrice M30T военные вовремя увидели колонну техники россиян, передали координаты метко отработавшей артиллерии, - написал Федоров.
По колонне отработали 21 отдельный батальон «Сармат» совместно с 55 артиллерийской и 72 механизированной бригадами.