ВСУ накрыли колонну российских войск в районе Угледара 17.02.2023, 16:53

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Минус танк и БМП.

Украинские военные с помощью дронов обнаружили вражескую колонну в районе Угледара Донецкой области. Артиллеристы, в свою очередь, успешно накрыли огнем российскую технику. Об этом сообщает украинский министр Михаил Федоров

- Благодаря «птичкам» DJI Mavic 3 Fly More Combo и DJI Matrice M30T военные вовремя увидели колонну техники россиян, передали координаты метко отработавшей артиллерии, - написал Федоров.

По колонне отработали 21 отдельный батальон «Сармат» совместно с 55 артиллерийской и 72 механизированной бригадами.

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