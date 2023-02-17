Лукашисты решили ограничить въезд польскому грузовому транспорту 7 17.02.2023, 17:33

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Это их ответ на закрытие пункта пропуска «Бобровники».

«Правительство» приняло постановление согласно которому в Беларусь будет ограничен въезд зарегистрированным в Польше грузовым автомобилям и тягачам.

— Движение грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Республике Польша, теперь будет осуществляться для совершения грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок Государственной границы Республики Беларусь, — сообщает пресс-служба совмина.

Уточняется, что решение принято в связи с закрытием Польшей с 10 февраля 2023 года автодорожного пункта пропуска «Бобровники — Берестовица».

— При этом в целях равномерного распределения транспортных потоков, направляемых из автодорожных пунктов пропуска в специально установленные места для совершения грузовых операций или перецепки, для пунктов пропуска «Козловичи» (белорусско-польский участок), «Привалка» и «Бенякони» (белорусско-литовский участок) такие места дополняются пунктом таможенного оформления «Берестовица-ТЛЦ» и зоной ожидания для въезда в пункт пропуска «Берестовица», — уточнили в правительстве.

Отметим, что постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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