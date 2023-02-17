Опубликована уникальная съемка затонувшего «Титаника» 1 17.02.2023, 18:06

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Большая часть кадров никогда ранее не была доступна публике.

Океанографический институт Woods Hole Oceanographic Institution WHOI опубликовал уникальную видеосъемку затонувшего судна, которая сделана во время исследования на подводном аппарате «Элвин» в июле 1986 года. По данным института, большая часть кадров никогда ранее не была доступна публике.

Обломки «Титаника» были первоначально обнаружены доктором Робертом Баллардом из WHOI и французской командой в 1985 году. Команда ученых в сентябре 1985 года обнаружила корабль, лежащий на глубине 4 км в 595 км от побережья Ньюфаундленда в Канаде. Доктор Баллард позже рассказал, что поиски были на самом деле прикрытием для охоты, инициированной президентом Рональдом Рейганом, с целью найти две потерянные подводные лодки времен холодной войны.

В июле 1986 года доктор Баллард с другими исследователями из WHOI вернулись на «Титаник», сняв около 80 минут видеозаписи экспедиции. Второе судно Jason Jr с дистанционным управлением также участвовало в погружении, и некоторые из опубликованных кадров были сняты этим судном. Jason Jr смог проникнуть внутрь затонувшего корабля, в то время как команда в «Элвине» исследовала корабль снаружи. Уникальная съемка показывает каюты офицеров и прогулку по Титанику.

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