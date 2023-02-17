Беларусь высылает офицера связи Пограничной службы Польши 17.02.2023, 18:18

И потребовала сократить штат польского консульства в Гродно.

Белорусская сторона не видит смысла дальнейшего пребывания на своей территории офицера связи Пограничной службы Польши. Об этом было заявлено временному поверенному в делах Польши в Беларуси Кшиштофу Ожанне, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Польского дипломата в пятницу, 17 февраля, вызвали в белорусское внешнеполитическое ведомство.

Временному поверенному сообщили, что теперь польские перевозчики смогут въезжать на территорию Беларуси и покидать ее через пункты пропуска исключительно на белорусско-польском участке границы.

— Штат Генерального консульства Польши в Гродно должен быть приведен к количественному паритету с числом сотрудников Генерального консульства Беларуси в Белостоке. Белорусская сторона также не видит смысла дальнейшего пребывания на своей территории офицера связи Пограничной службы Польши, — сообщили подробности в белорусском МИД.

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