Bloomberg: Экономика РФ из-за войны в ближайшие три года потеряет $190 млрд 2 17.02.2023, 19:15

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Российская экономика начала переключаться «на режим выживания».

Экономика России до 2026 года может потерять $190 млрд ВВП. Об этом говорится в аналитическом материале Bloomberg.

Эксперты отметили, хоть краха российской экономики после начала войны РФ против Украины 24 февраля не случилось, сейчас она начала переключаться «на режим выживания».

Снижение возможностей экономики РФ усилилось в конце прошлого года, пишет Bloomberg. Это является результатом действия международных санкций против Москвы за ее агрессию в Украине.

«Процесс санкций не завершен. Вводятся все новые и новые», – отметил бывший чиновник Центрального банка и Министерства финансов России Олег Вьюгин.

Аналитики добавили, что экономичную ситуацию в РФ усложнит то, что мобилизация сотен тысяч мужчин «опустошает рынок труда», а российское правительство наращивает расходы на социальные программы. В то же время объемы производства нефти падают.

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