Украина впервые получила новейшие ПТРК Akeron 11 17.02.2023, 20:16

8,128

Что о них известно.

Франция впервые передала Украине противотанковые ракетные комплексы 5 поколения Akeron.

Что сейчас известно о новейших противотанковых ракетных комплексах Akeron – в материале РБК-Украина.

По словам вице-президента Комиссии по национальной обороне Жан-Луи Тьерио, Франция передала Украине неназванное количество противотанковых ракетных комплексов, а также ракеты к ним.

На что способен Akeron MP

Akeron – единственная в мире ракета 5-го поколения, работающая в боевых условиях. Он был испытан и доказан в экстремальных климатических условиях, таких как пустынные и субарктические. Конструкция системы включает в себя потенциал роста, необходимый для будущих современных наземных боевых систем.

Производитель представляет Akeron, как уникальное семейство тактических боевых ракет пятого поколения. По его словам, это квантовый скачок по сравнению с оружием третьего и четвертого поколений.

Отметим, что американский Javelin, до сих пор находившийся на вооружении в Украине, был первым серийным ПТРК третьего поколения,

Особенности разработки по сравнению с существующими ракетами состоят еще и в том, чтобы они были безопасны для операторов в замкнутом пространстве, а также были с усовершенствованной наводкой, которая могла бы нацеливаться на холодные цели без инфракрасного излучения и на бронебойные машины с пониженным риском побочных повреждений. В сравнении со своими предшественниками, он содержит много современной и COTS электроники.

Кроме того, Akeron имеет два режима наведения:

в режиме «выстрелил и забыл»;

с помощью оптико-электронной станции наведения.

Тактико-технические характеристики

Вес: 15 кг (включая трубу)

Длина: 1,3 м

Диаметр: 140 мм

Дальность: минимальная дальность стрельбы составляет 150 метров,

между тем как максимальная достигает – 4000 метров.

Канал передачи данных: в режиме реального времени (волоконно-оптический)

При этом ПТРК может пробить гомогенную броню до 1000 мм и слой бетона до 2000 мм.

На вооружении других стран

Франция: на ноябрь 2021 года - 1000 ракет,

Швеция: в июне 2021 года Швеция заказала пробную партию противотанковых ракет.

Боевое применение

Akeron является эффективным против современных бронированных боевых машин и брони основных боевых танков. При использовании тандемной боевой части ПТРК становится эффективным оружием против обычной, композитной и реактивной брони. Во время детонации боеголовка распыляет 1500 осколков вольфрамовых, эффективных против людей на расстоянии до 15 метров.

Ракета имеет дальность действия 4000 метров на основе требований Франции, однако в мае 2018 года две тестовые стрельбы смогли поразить цели на расстоянии 5000 метров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».