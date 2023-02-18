Тихановская призвала остановить гибридную оккупацию Беларуси Россией
- 18.02.2023, 2:18
С таким призывом она выступила на Мюнхенской конференции.
Светлана Тихановская, выступая на Мюнхенской конференции, заявила, что от Беларуси зависит безопасность региона и призвала остановить ползучую гибридную оккупацию Беларуси Россией, сообщает офис Тихановской.
Тихановская призвала Европу быть решительной и последовательной, указала на необходимость привлечения к ответственности пособников режима Лукашенко, рассказала о белорусских партизанах, киберпартизанах и белорусских добровольцах в Украине, а также подчеркнула необходимость заботиться о будущем безопасность региона уже сейчас.
«Беларусь не должна оставаться проблемой, которую мы будем решать потом. От Беларуси зависит безопасность в регионе и во всей Европе зависит. Именно поэтому мы сейчас создаем международную коалицию за независимую Беларусь. Необходимо остановить ползучую гибридную оккупацию Беларуси Россией», — заявила Светлана Тихановская.