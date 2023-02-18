«Судороги схватили»: Путин устроил «пляски ногами» на встрече с Лукашенко 14 18.02.2023, 8:50

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У главы РФ обострились проблемы со здоровьем?

Президент России Владимир Путин на встрече 18 февраля с Лукашенко не мог контролировать свои ноги.

На это обратил внимание советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Так, Путин выслушивая речь Лукашенко по поводу «товарооборота между Беларусью и РФ», регулярно дергая ногами.

Пользователи Сети в комментариях отмечают, что у Путина «нервный срыв или судороги начали хватать».

Как сообщал сайт Charter97.org, ранее мировые СМИ неоднократно обращали внимание на проблемы со здоровьем у Путина, из-за чего глава РФ судорожно хватается за стол или совершает неконтролируемые движения конечностями.

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