Польша готовится ввести ограничения для белорусского грузового транспорта 4 18.02.2023, 10:10

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В ответ на действия лукашистов будут приняты идентичные меры.

В ответ на введенное режимом Лукашенко вечером 17 февраля ограничение въезда для польских перевозчиков в Польше пообещали принять аналогичные меры. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

«Если власти Беларуси применят в отношении польских перевозчиков объявленные ограничения, реакция Польши в отношении белорусских перевозчиков будет идентичной», — написал Каминьский в твиттере вечером в пятницу.

Согласно заявлению «правительства» Беларуси, зарегистрированные в Польше грузовые автомобили и тягачи теперь смогут въезжать на территорию Беларуси (для перегрузки или перецепки на ближайших площадках, дальше им ехать все равно нельзя) только через польско-белорусский участок границы — въезжать из Литвы или Латвии им будет запрещено.

Таким образом, если аналогичные ограничения введет Польша, то белорусские грузовики тоже не смогут въезжать в Польшу через Литву или Латвию.

Напомним, Польша с 10 февраля приостановила работу пункта пропуска «Бобровники» — как официально объяснили, по соображениям национальной безопасности. Эти меры стали реакцией на осуждение журналиста, представителя польского меньшинства в Беларуси Андрея Почобута. Его приговорили к 8 годам лишения свободы. Также стало известно, что таможенники с пункта «Бобровники» задержаны по обвинению в содействии контрабанде.

После закрытия «Бобровников» на белорусско-польской границе остались лишь два автодорожных пункта пропуска в районе Бреста — «Тересполь» для легкового транспорта и «Кукурыки» для грузового. Пункт «Кузница» поляки закрыли в 2021 году из-за миграционного кризиса, а погранпереходы «Словатыче-Домачево» и «Половцы-Песчатка» были закрыты еще раньше, в 2020-м, по инициативе польской стороны из-за COVID-19.

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