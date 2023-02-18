Мощный удар по доходам Лукашенко: как ЕС закрывает пограничные пункты 9 18.02.2023, 10:20

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Товарооборот и транспортные услуги выпадают из белорусского бюджета.

Закрытие Польшей и Литвой пунктов пропуска на границе с Беларусью бьет по контрабанде и не дает зарабатывать приближенным к Лукашенко. Накануне был закрыт пункт пропуска «Бобровники» с польской стороны и «Бенякони» — с литовской. Польша рассматривала возможность вообще закрыть границу с Беларусью. И касается это прежде всего товарных потоков, сообщает «Еврорадио».

«Существенный удар по теневым доходам режима Лукашенко»

Научный сотрудник BEROC Олег Мазоль считает вариант полного закрытия границ маловероятным. Но соседи проводят очень рациональную политику по перекрытию контрабандных потоков из Беларуси.

— По моему мнению, закрытие границы — это прежде всего ответ на приговор Анджею Почобуту. Одновременно польские спецслужбы нанесли удары по логистике доставки нелегальных сигарет из Беларуси. Это очень существенный удар по теневым доходам режима Лукашенко, — говорит эксперт. — Литва закрыла именно тот переход, через который мог пойти дополнительный поток сигарет, ранее переброшенный на польское направление. Одновременно Литва прижала поток нелегальных сигарет, который раньше шел через ее территорию. Много сигарет вывозилось по так называемому «безвизу», который ввел режим Лукашенко. Поэтому сокращение количества пунктов пропуска будет одновременно уменьшать вывоз сигарет из Беларуси гражданами Польши и Литвы.

Что касается давления на Лукашенко, то есть еще варианты кроме полного закрытия границы.

— Например, таможенным и пограничным службам Польши и Литвы можно просто увеличить нормативы на одно авто в два-три раза, — продолжает Олег Мазоль. — Это автоматически уменьшит пропускную способность пограничных пунктов. На мой взгляд, такой вариант более реалистичен, о чем свидетельствует выход Литвы из соглашения с Беларусью по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов.

Что может потерять бюджет?

Есть также риск выпадения доходов бюджета от экспорта транспортных услуг. В 2022 году Беларусь заработала на экспорте услуг $9,2 млрд. Это на 10,8% меньше, чем в 2021 году.

Традиционно большую часть экспорта услуг составляют транспортные услуги. Пока неизвестно, сколько Беларусь заработала на них в 2022 году. Но в 2021 году было почти $4,4 млрд, или 43% от всего экспорта услуг. В 2022 и 2023 годах, по-видимому, будет уменьшение по сравнению с 2021 годом, но здесь дело не в ЕС, а в России, считает экономист.

— Удар по экспорту был нанесен в первую очередь Россией, когда она прекратила транзит через Беларусь природного газа. Именно этот экспорт составлял существенную часть экспорта транспортных услуг Беларуси. Доля транзита трубопроводным транспортом в общем грузообороте Беларуси составляла 28,2 процента в 2021 году, — резюмирует Олег Мазоль.

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