Под Угледаром украинские военные разнесли из САУ огромную колонну войск РФ 18.02.2023, 13:03

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Оккупанты даже не успели подойти к позициям ВСУ.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить огромные потери российской оккупационной армии на Угледарском направлении. Враг пытается бросать в бой большое количество живой силы и техники, но каждый раз украинские воины отбивают попытки наступления захватчиков.

Накануне артиллеристы 72-й бригады разбили колонну оккупантов на подступах к Угледару. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Воины успешно отработали по колонне оккупантов из САУ М109. В свою очередь российские террористы безуспешно пытаются «охотится» на артиллерийские установки ВСУ с помощью авиации, в том числе, беспилотников.

Воины рассказывают, что во время большого наступления российской армии на Угледар военнослужащие 72-й бригады наносили сотни артударов по врагу. Всего из одной САУ за день могли выпустить около 300 снарядов.

Артиллеристы добавили, что с помощью САУ М109 удается уничтожать не только российские танки. Целью также становится пехота и другая техника оккупационной армии.

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